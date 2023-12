Urologia Goiânia – Você sabia que alimentos com açúcar podem aumentar o risco de ter pedra nos rins?

Muitas pessoas acreditam que para driblar as conhecidas pedras nos rins é necessário apenas ingerir quantidades adequadas de água diariamente, contudo, estudos recentes indicam que a alimentação também está relacionada com esse problema.

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos verificou que alimentos com açúcar podem aumentar o risco de ter pedra nos rins. Nessa categoria, entram produtos como refrigerantes, doces, sorvetes, comidas industrializadas e outros.

Durante o estudo, os especialistas compararam o histórico de saúde de pacientes com suas dietas, mais especificamente, com a quantidade de açúcar que consumiam. De acordo com os resultados: os pacientes em que a dieta era composta por 25% de açúcares, tiveram 88% mais chances de desenvolverem cálculo renal.

Essa pesquisa foi a primeira que relacionou o consumo excessivo de açúcar e a ocorrência de pedra nos rins, mas é um alerta para reforçar a importância de consumir alimentos ricos em açúcar com moderação, pois eles podem causar prejuízos diversos à saúde.

Cuide da sua saúde!

