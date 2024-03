Urologia Goiânia – Varicocele: a doença silenciosa que pode causar infertilidade masculina

A Varicocele é uma condição caracterizada pela dilatação anormal das veias testiculares. Ela dificulta o retorno venoso e causa alterações na função do testículo, provocando o aquecimento contínuo desse órgão e aumentando a produção de radicais livres que atacam as células produtoras de espermatozoides. Com isso, pode ocorrer uma piora na qualidade e quantidade de espermatozoides, causando a infertilidade.

Apesar de seu potencial perigoso, a Varicocele é uma doença silenciosa, que surge entre os 12 e 13 anos, portanto, realizar exames regulares é fundamental. Vale lembrar, ainda, que essa condição é tempo-dependente, ou seja, quanto mais tempo o paciente demorar para iniciar o tratamento, mais a capacidade de produzir espermatozoides será afetada.

O tratamento da Varicocele é feito através da Varicocelectomia, uma cirurgia na qual as veias doentes são identificadas e tratadas para que seja possível recuperar a qualidade e quantidade dos espermatozoides.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

