Urologia Goiânia – Sabia que, entre 2023 e 2025, cerca de 71,7 mil homens brasileiros podem receber um diagnóstico de câncer de próstata?

Os dados, levantados pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), reforçam a importância da prevenção do câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia a recomendação é que todos os homens com mais de 50 anos sem fatores de risco e homens com 45 anos (com histórico familiar da doença ou raça negra) devem realizar os exames de rastreamento anualmente.

É importante ressaltar, ainda, que o câncer de próstata é uma doença silenciosa, por isso, os sintomas só costumam aparecer quando o tumor já está mais avançado. Assim, realizar exames periodicamente é muito importante!

Entre os sintomas do câncer de próstata, podemos citar:

Dificuldade para urinar;

Gotejamento ou jato fino e interrompido;

Dor e ardência para urinar;

Sensação de não esvaziar a bexiga completamente;

Sangue na urina ou no esperma.

O mês de combate do câncer de próstata é o Novembro Azul, contudo, a prevenção contra essa doença deve ocorrer em todos os meses do ano!

Consulte o urologista regularmente faça a prevenção do câncer de próstata!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.