Urologia Goiânia – Qual o tratamento mais indicado para cálculos ureterais?

O cálculo ureteral é aquele localizado no ureter (canal que liga o rim à bexiga), não é eliminado espontaneamente e causa sintomas de cólica renal Uma das opções de tratamento é através da Ureterorrenolitotripsia, um procedimento minimamente invasivo que não requer nenhum tipo de incisão. O procedimento é feito através de um aparelho (com uma câmera na ponta) que passa pela uretra e bexiga até chegar no canal uretral. Ao identificar o cálculo ele é fragmentado com laser em pequenos pedaços, que são coletados com o auxílio de uma pinça em forma de cesta. A eficácia desse procedimento é superior a 90%.

Existem dois tipos de Ureterorrenolitotripsia:

Ureterolitotripsia rígida

É usado um ureteroscópio semirrígido, que permite curvas. Indicado para cálculos localizados no ureter, especialmente na região mais baixa.

Ureterolitotripsia flexível

Um ureteroscópio flexível permite navegar por todo o trato. E justamente por ser flexível, consegue acessar áreas que o ureteroscópio semirrígido não consegue, como a pelve renal.

Agende sua consulta com o urologista!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Dr Marco Túlio Cruvinel, Dr Marco Túlio Urologista, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Consulta com Urologista Goiânia Cirurgia robotica Goiânia, Câncer de próstata Goiânia, Tratamento do câncer de próstata Goiânia, Exame de toque retal Goiânia, Exame de psa Goiânia, exame de próstata Goiânia, Prevenção câncer de próstata Goiânia, Especialista em Cirurgia Robotica Goiânia