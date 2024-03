Urologia Goiânia – Quais são as causas da alteração de hipospadia?

A hipospadia é uma condição congênita na qual a abertura da uretra não está localizada na ponta do pênis, mas sim em outro lugar ao longo da parte inferior do órgão. Isso geralmente ocorre porque a uretra, que leva a urina da bexiga através do pênis, não se formou completamente durante o desenvolvimento do bebê.

As causas da hipospadia não são completamente conhecidas, mas existem alguns fatores que podem ser responsáveis por essa condição. São eles:

Defeitos na produção de testosterona ou na enzima 5 alfa-redutase, que deixa a testosterona mais potente;

Defeitos no receptor da testosterona;

Agentes ambientais que podem perturbar a ação do hormônio sexual masculino;

Gestação através de fertilização in vitro, pela administração de progesterona no início da gestação ou alterações endócrinas relacionadas à fertilidade;

Herança genética.

