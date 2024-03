Urologia Goiânia – Posso substituir o exame de PSA pelo exame de toque?

O diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento do câncer de próstata, por isso, é recomendado que o homem faça um acompanhamento regular com um urologista, mantendo os exames de rotina em dia.

Muitos homens, que ainda evitam o exame de toque, se perguntam se apenas o exame de sangue é o suficiente para assegurar o rastreamento.

A reposta é não! O PSA não substitui o exame de toque.

O câncer de próstata geralmente é assintomático na fase inicial. Portanto, com a associação dos exames de PSA e exame de toque é possível detectar 90% dos casos de câncer de próstata, mesmo ainda sem sintomas. Lembrando que a confirmação diagnostica é feita somente com a biópsia da próstata.

Se você possui mais de 50 anos, agende sua consulta com o urologista para fazer os exames preventivos!

Dr. Marco Túlio Cruvinel Urologista

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista em Goiânia;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

