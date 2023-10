Urologia Goiânia – O exame PSA substitui o toque retal?

Uma dúvida muito comum é se o exame de PSA substitui o toque retal. A resposta é não, eles se complementam. O PSA mede os níveis no sangue de uma glicoproteína, produzida pela próstata, enquanto o toque retal permite que o urologista avalie quaisquer tipos de alterações na glândula, como a presença de nódulos suspeitos e endurecimento da próstata.

Embora o PSA seja importante na detecção precoce do câncer de próstata, ele não é específico para detectar a doença. Lembrando que alguns tumores pequenos podem não apresentar alterações significativas dos níveis de PSA, ou seja, não serão identificados por este exame. Essas alterações podem ser percebidas com o exame de toque retal. Portanto, com a combinação do exame de toque com o PSA, é possível detectar cerca de 90% dos casos de câncer de próstata.

A recomendação para homens com mais de 50 anos é procurar um urologista para avaliação individualizada. Aqueles que apresentam fatores de risco como histórico da doença em parentes de primeiro grau ou negros devem procurar o urologista para prevenção antes, aos 45 anos.

Cuide da sua saúde, faça o acompanhamento com o urologista!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

