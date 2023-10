Urologia Aparecida de Goiânia – Fique a atento às Glândulas de Tyson!

As glândulas de Tyson são normais e ocorrem em todos os homens. Localizadas na região ao redor da glande, essas glândulas são responsáveis pela produção do líquido lubrificante que facilita a penetração durante as relações sexuais.

Geralmente, as glândulas de Tyson são imperceptíveis, mas em alguns casos elas podem ser visíveis, assumindo a aparência de pequenas bolinhas em volta da cabeça do pênis. Apesar de serem benignas, não causarem desconforto e não serem contagiosas, muitos homens podem se sentir incomodados esteticamente, dificultando a relação sexual e causando a diminuição da sua autoestima.

Nesses casos, o urologista poderá indicar diferentes tratamentos como a cauterização, que consiste no uso de uma corrente elétrica para remover as glândulas, ou, ainda, uma pequena cirurgia, na qual é feita a remoção das glândulas com o uso de um bisturi.

O aparecimento de bolhas brancas na sua glande, também pode estar relacionada com infecções sexualmente transmissíveis (IST), por isso é importante consultar o urologista para avaliação.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimento:

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419

Acesse o site: https://urologistaaparecida.com.br