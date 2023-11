Urologia Goiânia – Novembro Azul: diagnóstico precoce salva vidas!

Você sabia que o câncer de próstata geralmente não tem sintomas. A doença evolui lentamente e geralmente não apresenta sintomas na fase inicial. Por isso a importância de fazer anualmente os exames preventivos com o urologista que incluem o exame de PSA e toque retal.

Muitos casos da doença são diagnosticados somente com o exame de toque que permite identificar alterações na próstata, por isso a importância do exame para o diagnóstico precoce.

Homens sem sintomas, com fatores de risco (histórico familiar de câncer de próstata ou raça negra) ou com 50 anos sem fatores de risco devem fazer anualmente a avaliação individualizada com o urologista.

Agende seu exame preventivo e cuide da sua saúde!

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785