Urologia Goiânia – Nefrectomia parcial por cirurgia robótica

A nefrectomia parcial é o procedimento indicado para o tratamento de tumores renais pequenos ou para remover lesões localizadas no rim, enquanto preserva a parte saudável do órgão.

Essa cirurgia pode ser realizada tanto por cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, sendo essa última uma das técnicas mais modernas e tecnológicas de cirurgia.

Por ser minimamente invasiva, o acesso é realizado por pequenos orifícios por onde são introduzidas a câmera e pinças cirúrgicas e os movimentos dos instrumentos são realizados por braços robóticos.

Na nefrectomia parcial por cirurgia robótica, o cirurgião consegue, depois da retirada do tumor, reconstruir o rim e realizar as suturas com mais facilidade, precisão e agilidade.

Vale lembrar também que a cirurgia robótica é realizada em menor tempo, assegura uma alta mais rápida e apresenta um menor risco de complicações no pós-operatório!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

