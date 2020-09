Urologia Goiânia – Conheça as vantagens da cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata

A cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata chamada de prostatectomia radical robótica, oferece tratamento padrão com potencial de resultados melhores que a cirurgia convencional além dos benefícios potenciais de um procedimento minimamente invasivo.

Muitas são as vantagens da cirurgia robótica dentre elas ter a capacidade de realizar cirurgias com incisões menores e com maior precisão e também uma melhor e mais rápida recuperação pós operatória. As vantagens da cirurgia robótica se devem ao fato de os equipamentos possuírem câmeras de alta definição que fornecem uma visão 3D do campo cirúrgico e microinstrumentos que dão mais precisão ao cirurgião. No caso da cirurgia de próstata, a Cirurgia Robótica tende a ser mais eficiente, elevando as chances de preservar os vasos sanguíneos e nervos essenciais para as funções do organismo, como o controle da urina e a ereção.

A combinação da eficácia da cirurgia aberta com a abordagem minimamente invasiva, faz a cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata, a melhor opção para muitos pacientes.

