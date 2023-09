Urologia Goiânia – Como é feita a cirurgia de frenuloplastia?

A Frenuloplastia é a cirurgia plástica que é feita para o tratamento do freio curto, condição que restringe o movimento e pode causar a curvatura do pênis, causando dor na altura da ereção.

Esse procedimento é indicado quando o freio peniano muito curto causa irritações e restringe a retração normal do prepúcio, especialmente durante ereções.

A persistência do problema pode causar grandes incômodos e, para resolvê-lo, é possível consultar um urologista para avaliar a possibilidade de realizar a Frenuloplastia, que irá possibilitar a retração normal do prepúcio e reduzir o desconforto durante a ereção.

O procedimento em si é bastante simples e dura cerca de 30 minutos. Com o paciente sob anestesia local, é feito um corte do freio que liga o prepúcio com a glande, corrigindo a restrição de movimento.

Por fim, vale lembrar que caso exista infecção ou inflamação no frênulo, é preciso primeiro resolver a inflamação antes de realizar o procedimento de correção.

