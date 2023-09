Psiquiatria Goiânia – Psicanálise nos contos de fadas

Á medida que as crianças vão se desenvolvendo passam por vários dilemas, entre eles, as rivalidades entre irmãos, autoestima, iniciação nas questões morais. Nessas circunstâncias surgem tensões inconscientes, e é nesse momento que os contos de fadas se tornam essencial na estruturação subjetiva da criança, ao guiando as fantasias e dimensionando sua imaginação.

O conto de fadas Cinderela que é conhecido por todos, foi criado em várias versões e podem receber releituras, modificações para se adequar ao tempo, sociedade, aspectos culturais e religiosos, e são dotados de características como: magia, encantamento, dilema de cunho existencial, herói, heroína e superação de diversas adversidades.

Através da fantasia presente no conto da Cinderela, a criança se identifica em vários contextos com a história de vida da personagem, com evidências para as questões edipianas, com as angústias vividas pela personagem, ao ler o conto, a criança consegue compreender os seus sentimentos, além de significá-los.

Através da linguagem simbólica do conto, que está diretamente vinculada ao inconsciente, é irrefutável que os contos podem amenizar alguma dificuldade da criança, ao possibilitar meios para que ela dê um destino e sentido aos seus conflitos, diminuindo seu sofrimento psíquico.

