Urologia Goiânia – Como é feita a cirurgia de fimose infantil?

Se a fimose persistir após 3 anos de idade ou não houver melhora com o tratamento clínico pode ser necessária a cirurgia de fimose que consiste na retirada do excesso de pele sob a glande do pênis. Essa condição pode causar desconforto e dificuldade de higienização, acarretando infecções, sendo necessária a intervenção cirúrgica em alguns casos.

Também conhecida como postectomia, a cirurgia é simples e tem duração de uma hora sendo realizada por um urologista sob anestesia local ou geral, dependendo da idade da criança e da preferência do médico.

Durante a cirurgia, o prepúcio é removido parcial ou totalmente, permitindo que a glande fique exposta. Após o procedimento, são feitos curativos e, em alguns casos, pontos.

É importante reforçar que a intervenção cirúrgica de fimose infantil é segura e apresenta geralmente resultados satisfatórios. No entanto, é fundamental seguir as recomendações médicas pós-operatórias, como manter a área limpa e evitar atividades físicas intensas.

