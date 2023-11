Urologia Goiânia – Câncer de Próstata: a melhor prevenção é o diagnóstico precoce

As chances de cura do Câncer de Próstata chegam a 90% se a doença for descoberta logo no seu início. Contudo, em cerca de 20% dos casos, o tumor só é identificado em estágios mais avançados. Portanto, é preciso conscientizar a população de que, para o Câncer de Próstata, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce!

Felizmente, nos últimos anos, os esforços promovidos por campanhas como o Novembro Azul, movimento de combate e prevenção ao Câncer de Próstata, têm demonstrado resultados positivos, contribuindo com o rastreamento e conscientização da população sobre a importância de manter os exames em dia.

Com o avanço dessas campanhas, cada vez mais homens reconhecem a relevância de cuidar de sua saúde e, especialmente, de se prevenir contra o Câncer de Próstata.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens a partir dos 50 anos, mesmo sem apresentar sintomas devem procurar o urologista para avaliação individualizada para diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porém, homens com fatores de risco (raça negra ou ter parentes de primeiro grau com histórico de câncer de próstata) devem iniciar o rastreamento mais cedo aos 45 anos.

Não deixe de fazer a prevenção do câncer de próstata, agende sua consulta com um urologista!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

