Urologia Goiânia – 5 sinais de pedra nos rins que você não deve ignorar!

As pedras nos rins, também chamadas de cálculos renais, são massas sólidas, parecidas com pedras, causadas pelo acúmulo de cristais presentes na urina. Elas dificultam o funcionamento do sistema urinário e, quando se deslocam até a bexiga, podem causar dores fortes.

Confira a seguir 7 sinais de pedra nos rins que não devem ser ignorados:

Vontade frequente de urinar: Aumento na vontade de urinar pode indicar alterações no trato urinário, como um cálculo que está se deslocando.

Sangue na urina: A pedra pode causar lesões no trato urinário ou, ainda, atrapalhar a filtragem de sangue no rim, causando a presença de sangue na urina.

Dor na lombar que irradia para o abdômen: Essa dor é ocasionada pela migração do cálculo do rim para a bexiga ou pela uretra.

Ardência ao urinar: Geralmente causada pela obstrução no trato urinário.

Cólicas intensas: A dor repentina na região abdominal é um dos principais sintomas dos cálculos.

Diminuição do fluxo urinário: Causado pela obstrução parcial ou total do trato urinário.

Febre, náuseas e vômitos: Podem indicar uma infecção associada às pedras nos rins.

Caso apresente alguns dos sintomas, procure um urologista!

