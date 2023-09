Urologia Aparecida – Você tem medo ou vergonha de ir no urologista?

Consultar um Urologista periodicamente pode ajudar a evitar diversas doenças e complicações. Contudo, ainda existem muitas pessoas que tem medo ou vergonha de visitar esse especialista, com isso a doença é diagnosticada tardiamente, dificultando o tratamento, diminuindo as chances de cura.

Portanto, é preciso quebrar esse tabu e mudar essa realidade, conscientizando a população da importância de ir ao Urologista regularmente prevenindo doenças urológicas como câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, aumento da próstata, disfunção erétil, entre outras.

Lembrando que muitas doenças são silenciosas, não apresentam sintomas na fase inicial, e se diagnosticadas precocemente, aumentam as chances de cura e sucesso no tratamento. Por isso mesmo que você não tenha sintomas faça o acompanhamento regular com o urologista!

Consulte o Urologista e cuide da sua saúde!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

