Quais benefícios de uma agência de Goiânia de marketing médico e tráfego pago?

Uma agência de marketing médico que oferece serviços de tráfego pago como a Agência Ideia Goiás, pode trazer diversos benefícios para profissionais de saúde, clínicas e hospitais que desejam expandir sua presença online e atrair mais pacientes. Aqui estão alguns dos benefícios mais importantes:

Aumento da visibilidade online: O tráfego pago, por meio de anúncios em mecanismos de busca (como o Google Ads) e em redes sociais, pode aumentar significativamente a visibilidade da sua clínica ou consultório. Isso ajuda a garantir que as pessoas em busca de serviços médicos encontrem sua empresa quando pesquisarem online.

Geração de leads qualificados: Uma agência de marketing médico especializada pode criar campanhas de tráfego pago direcionadas para atrair pacientes em potencial que estejam interessados nos serviços médicos que você oferece. Isso ajuda a gerar leads mais qualificados e aumentar as chances de conversão.

Segmentação precisa: O tráfego pago permite que você segmente seu público-alvo com base em diversos critérios, como localização geográfica, idade, interesses e comportamentos online. Isso ajuda a direcionar seus anúncios para as pessoas que têm maior probabilidade de se tornarem pacientes.

Aumento rápido do tráfego: Ao contrário do marketing orgânico, que pode levar tempo para gerar resultados, o tráfego pago pode proporcionar um aumento rápido no número de visitantes do seu site e nas consultas médicas agendadas.

Mensuração e otimização: As campanhas de tráfego pago são altamente mensuráveis, o que significa que você pode acompanhar de perto o desempenho dos seus anúncios. Isso permite fazer ajustes em tempo real para otimizar o retorno sobre o investimento (ROI) e maximizar o sucesso da campanha.

Controle de orçamento: Você pode definir um orçamento diário ou mensal para suas campanhas de tráfego pago, o que ajuda a controlar seus gastos de marketing e garantir que você obtenha o máximo valor pelo seu investimento.

Personalização de mensagens: Com o tráfego pago, é possível criar anúncios altamente personalizados para diferentes segmentos do seu público-alvo, transmitindo mensagens relevantes e persuasivas.

Competitividade: Como muitos profissionais de saúde estão investindo em marketing digital, ter uma agência especializada ao seu lado pode ajudar a manter ou superar a concorrência e se destacar no mercado.

Conformidade com regulamentações: O marketing médico está sujeito a regulamentações rigorosas para proteger a privacidade e a ética médica. Uma agência especializada compreende essas regulamentações e pode ajudar a garantir que sua estratégia de marketing esteja em conformidade com elas.

Foco na prática médica: Ao terceirizar suas atividades de marketing para uma agência especializada, você pode se concentrar mais em sua prática médica e no atendimento aos pacientes, deixando o marketing nas mãos de profissionais experientes.

No entanto, é importante escolher uma agência de marketing médico com experiência comprovada no setor e que compreenda as nuances e desafios específicos do marketing na área da saúde. Além disso, certifique-se de que eles estão cientes das regulamentações aplicáveis para evitar problemas legais ou éticos.

Com 22 anos de mercado e localizada no melhor do Setor Jaó em Goiânia, a Ideia Goiás é uma agência especializada em marketing avançado para médicos, empresas, negócios e políticos e diferente das agências comuns.

O que faz a agencia diferente é a capacidade de estabelecer estratégias específicas para cada marca, observando a verba disponível a ser investida, as necessidades de cada um, a escolha das mídias que darão melhor retorno e o efeito de cada uma delas na prática sempre com foco nos resultados.

A Ideia Goiás trabalha com pacotes avançados e periodicidade de 12 meses para conquistas a curto, médio e longo prazo.

Nosso time conta com publicitários, jornalistas e especialistas formados e experientes em campanhas para cada ocasião.

Aqui, sua marca fica em evidencia no Google, jornais, redes sociais e em vários canais de comunicação.

São mais de 300 marcas atendidas e milhões em resultados de vendas!

Leve sua marca para um próximo nível. Conheça nossos pacotes avançados de marketing. Agende sua consultoria agora mesmo através do Whatsapp.

Serviços avançados oferecidos nos pacotes:

Criação ou reformulação de site Wordpress;

Hospedagem, manutenção e atualização de tecnologias do site;

Tráfego orgânico para o site ganhar notoriedade através de palavras-chave no Google;

Tráfego pago (Google ADS) para o site ser divulgado através de campanha e anúncios nas pesquisas do Google;

Publicação de artigos no site;

Criação do Mapa do Google;

Coluna da marca e publicações de artigos pagos contendo apresentação da instituição, links de redirecionamento e contatos comerciais (Whatsapp, telefones, endereço e site) no site do Jornal Folha de Goiás com 200 milhões de visualizações registradas;

Coluna da marca e publicações de artigos pagos contendo apresentação da instituição, links de redirecionamento e contatos comerciais (Whatsapp, telefones, endereço e site) no site do Jornal Opinião Goiás com 200 milhões de visualizações registradas;

Coluna da marca e publicações de artigos pagos contendo apresentação da instituição, links de redirecionamento e contatos comerciais (Whatsapp, telefones, endereço e site) no site do Jornal JA7 com 100 milhões de visualizações registradas;

Coluna da marca e publicações de artigos pagos contendo apresentação da instituição, links de redirecionamento e contatos comerciais (Whatsapp, telefones, endereço e site) no site do Jornal VER7 com 100 milhões de visualizações registradas;

Coluna da marca e publicações de artigos pagos contendo apresentação da instituição, links de redirecionamento e contatos comerciais (Whatsapp, telefones, endereço e site) no site do Portal Dicas de Saúde com 100 milhões de visualizações registradas;

Coluna da marca e publicações de artigos pagos contendo apresentação da instituição, links de redirecionamento e contatos comerciais (Whatsapp, telefones, endereço e site) no site do Portal Agronegócio Notícias com 100 milhões de visualizações registradas;

Divulgação de médicos, clínicas e hospitais no site do Portal DoctorBrasil com milhões de visualizações registradas;

Posts no Instagram: feed e stories;

Tráfego Pago no Instagram ADS;

Posts no Facebook: feed e stories;

Posts no no Threads (nova rede social da Meta);

Posts no X (Twitter);

Posts no Linkedin;

Posts no TikTok;

Posts no Youtube;

Criação do Liktree para o Instagram;

Criação do Doctoralia (versão gratuita);

Entrevistas em Podcast;

Assessoria de imprensa;

Marketing médico avançado;

Marketing empresarial avançado;

Marketing de negócios avançado;

Marketing político avançado;

Estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência e tendências;

Lançamento da marca, produtos e serviços;

Plano de vendas online;

Planejamento da marca para sustentabilidade financeira;

Construção de autoridade, reputação e credibilidade;

Reversão de crise de imagem;

ROI (retorno sobre o investimento);

Relatório mensal de campanha.

