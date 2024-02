Urologia Aparecida de Goiânia – Principais sinais e sintomas da doença de Peyronie

A doença de Peyronie é uma condição caracterizada pelo desenvolvimento de tecido cicatricial fibroso no interior do pênis, o que compromete a elasticidade, a ereção, a forma e a inclinação natural do órgão genital.

Entre os seus principais sintomas, está:

Curva anormal do pênis, podendo ser para cima, para baixo ou para os lados;

Formação de áreas endurecidas, chamadas de nódulos ou placas, sob a pele do pênis. Essas áreas podem ser sensíveis ao toque;

Alguns homens podem experimentar dor durante a ereção, especialmente se a curvatura for pronunciada;

Dificuldade na relação sexual devido à curvatura peniana e a dor associada.

Realizar o tratamento adequado da doença de Peyronie é fundamental para se livrar desses sintomas incômodos e recuperar a qualidade de vida!

