Urologia Aparecida de Goiânia – Como funciona o HoLEP e quais as vantagens?

A cirurgia a laser em próstata HoLEP é uma das soluções recomendadas para tratamento da hiperplasia benigna da próstata (HPB), problema que gera diversos sintomas urinários e pode causar complicações para a saúde masculina.

O procedimento é feito via transuretral e consiste na emissão do laser de holmium que ao produzir alta energia, fragmenta e permite a retirada do tecido prostático aumentado.

Entre os benefícios do HoLEP, podemos citar:

Remoção completa do adenoma;

Pode ser realizado em próstatas de qualquer tamanho;

Alívio dos sintomas urinários e melhora do fluxo urinário;

Possibilidade de tratar a estenose uretral e cálculo vesical nesse mesmo procedimento;

Não é necessária uma incisão cirúrgica;

Não ocorrem efeitos colaterais na ereção;

Melhora na qualidade de vida;

Ficou interessado nesse tratamento de hiperplasia benigna da próstata? Agende sua consulta e tire suas dúvidas!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimento:

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419