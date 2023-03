Ultrassonografia testicular no diagnóstico de câncer de testículo

O câncer de testículo tem como principal sintoma um nódulo duro e indolor que geralmente são percebidos após à palpação do local pelo próprio paciente ou durante a consulta com o urologista.

Em casos suspeitos de câncer de testículo, o primeiro exame realizado é a ultrassonografia dos testículos que tem se mostrado um método de alta sensibilidade para o diagnóstico de diversas patologias que incidem sobre essa região. O exame consegue distinguir certas condições benignas, como hidrocele ou varicocele, de um tumor sólido que pode ser maligno.

A ultrassonografia de testículos é um exame essencial no diagnóstico do câncer de testículo, que descoberto no estágio inicial tem altas chances de cura.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia, Exames de Imagem Aparecida de Goiânia, Tomografia Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Ultrassonografia Aparecida de Goiânia, Ultrassom Aparecida de Goiânia, Doppler Aparecida de Goiânia, Eletroencefalograma Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Destaque, Manchetes, Saúde, Notícias, Centro de Diagnóstico, Centro de Diagnóstico por Imagem em Aparecida de Goiânia, Consultas em Aparecida de Goiânia, Punções guiadas por USG Aparecida de Goiânia, Radiografia Digital Aparecida de Goiânia