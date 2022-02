Tratamento de Feridas Goiânia – Romper bolhas de queimaduras pode causar algum prejuízo?

SIM. Você não pode estourar as bolhas que surgiram de queimaduras. As bolhas funcionam como um curativo biológico para a queimadura, auxiliando na cicatrização da ferida. Se você estourar as bolhas, a ferida pode ser infeccionada pelos microrganismos existentes na pele.

Se a bolha estourar espontaneamente, não corte a pele da bolha esvaziada. Buscar, ajuda profissional para fazer o tratamento adequado!

O Pronto Socorro para Queimaduras é especialista no tratamento de queimaduras e feridas!

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476