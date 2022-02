Tratamento de Feridas Goiânia – Por que minha ferida não cicatriza?

Feridas de difícil cicatrização são muito comuns e podem causar prejuízos a saúde física e psicológica do paciente.

Porque essa ferida não cicatriza? Provavelmente porque ela não está sendo bem gerenciada.

Primeiramente, ao tratar uma ferida, o profissional tem que ter em mente que ele está tratando um paciente com uma ferida. A avaliação integral do paciente engloba identificar a causa da ferida, avaliar as condições clínicas e psicológicas, comorbidades, estado nutricional entre outros fatores que influenciam no processo de cicatrização. A classificação correta da ferida, o atendimento multiprofissional e o plano terapêutico individualizado, também colaboram no processo de cicatrização da ferida.

No Pronto Socorro para Queimaduras você encontra uma equipe multidisciplinar para o melhor tratamento da sua ferida.

