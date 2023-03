Tratamento de câncer de bexiga Goiânia – Mitos e verdades sobre o câncer de bexiga

Conheça os principais mitos e verdades sobre o câncer de bexiga:

O tabagismo é a principal causa do câncer de bexiga.

Verdade. Entre 50% a 70% dos casos estão associados ao cigarro. Parte das substâncias tóxicas contidas na fumaça é eliminada pelos rins junto com a urina agredindo as paredes que revestem o interior da bexiga.

Câncer de bexiga é sintomático.

MITO. Nas fases iniciais, os tumores de bexiga são assintomáticos. Quando os sintomas aparecem, o mais frequente é o sangue na urina.

Sua incidência é maior no sexo masculino e acima dos 50 anos.

Verdade. Sua incidência é 3 vezes maior no sexo masculino, aumentando progressivamente com o envelhecimento sendo mais comum a partir dos 65 anos de idade.

Os sintomas são parecidos com uma infecção urinária.

Verdade. Queimação, dor, vontade de urinar com frequência e sangue na urina são sintomas frequentes da infecção urinária, mas também do início do câncer de bexiga.

Por isso assim que notar algumas dessas alterações procure o urologista. O câncer de bexiga detectado precocemente tem alta chances de cura.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

