Qual tipo de cirurgia é indicado para o tratamento de câncer de rim?

O câncer de rim é o terceiro mais frequente do aparelho genitourinário e representa aproximadamente 3% das doenças malignas do adulto. Atualmente, entre as opções de tratamento cirúrgico, temos a nefrectomia parcial ou radical, respectivamente para remoção de parte ou todo rim afetado.

Entre as escolhas cirúrgicas para o tratamento do câncer de rim, a nefrectomia parcial robótica apresenta inúmeras vantagens. Nesse procedimento, o tumor é removido preservando os tecidos circundantes, desta forma é possível maximizar a função renal pós-operatória do paciente.

A nefrectomia parcial robótica é um procedimento minimamente invasivo, com visão ampliada 3D, além dos movimentos delicados dos braços robóticos que facilita a dissecção num campo cirúrgico pequeno, estreito e profundo permitindo procedimentos mais precisos e seguros, e o mais importante a preservação da maior quantidade de néfrons possível.

Por isso, a escolha da nefrectomia parcial robótica, quando for clinicamente possível proporciona melhor qualidade de vida para o paciente.

Envie suas dúvidas sobre a nefrectomia parcial robótica.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Dr Marco Túlio Cruvinel, Dr Marco Túlio Urologista, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Consulta com Urologista Goiânia Cirurgia robotica Goiânia, Câncer de próstata Goiânia, Tratamento do câncer de próstata Goiânia, Exame de toque retal Goiânia, Exame de psa Goiânia, exame de próstata Goiânia, Prevenção câncer de próstata Goiânia, Especialista em Cirurgia Robotica Goiânia