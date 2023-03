Cirurgia Robótica Goiânia – Por que optar pela prostatectomia robótica?

Nos últimos anos a Cirurgia Robótica se tornou grande aliada na prostatectomia, aumentando as cirurgias robóticas no Brasil e no mundo com a utilização da tecnologia da Vinci.

Em países como Estados Unidos e Inglaterra a prostatectomia robótica superou a cirurgia aberta convencional e com isso os resultados triplicaram.

Os principais benefícios cirúrgicos da prostatectomia robótica é permitir a realização de movimentos repetitivos precisos e a resposta rápida às mudanças nos comandos. Além disso, um sistema avançado de câmeras transmite imagens tridimensionais a um monitor com ampliação de 10 a 15 vezes, permitindo uma visualização em 3 d de alta definição das estruturas.

Como vantagem ao paciente, estudos mostram que a prostatectomia robótica pode proporcionar menor perda de sangue, recuperação mais rápida e principalmente menor chance de incontinência e disfunção erétil.

