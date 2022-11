Tomografia Aparecida de Goiânia – Fibrose cística e o papel da tomografia computadorizada do tórax

A Fibrose Cística é uma doença genética, crônica e progressiva que resulta na produção exagerada de muco afetando múltiplos órgãos, como pulmões, pâncreas, rins, fígado, aparelho digestivo, intestino e seios da face.

O aparelho respiratório é o mais afetado pela doença. O pulmão produz muco espesso que pode ficar retido nas vias aéreas e ser invadido por bactérias. Além disso, ocorre outros sintomas como tosse com secreção produtiva, pneumonias de repetição, bronquite crônica.

A tomografia tem papel importante no acompanhamento da fibrose cística sendo realizada na rotina para determinar as alterações estruturais pulmonares, e também nos casos de piora clínica significativa, independentemente da idade do paciente.

A tomografia computadorizada do tórax é o método ideal para avaliação do parênquima pulmonar nos pacientes de fibrose cística.

