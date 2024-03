Tirzepatida efeito comparado a cirurgia bariátrica!

A Tizerpatida é um medicamento injetável que já tem seus efeitos comparados ao de uma cirurgia bariátrica devido aos excelentes resultados. Isso por que o medicamento aumenta a sensação de saciedade, desacelerando o esvaziamento do estômago, e promovendo perda de peso e de gordura.

Um estudo feito com 2.500 pessoas obesas ou com sobrepeso verificou que 36,2% delas perderam 25% ou mais de seu peso em um ano e meio, com o uso de Tizerpatida.

O efeito pode ser comparado ao de uma cirurgia bariátrica que promove uma redução de 25% a 30% do peso em 1 a 2 anos após o procedimento.

A Tizerpatida pode obter resultados tão bons quanto a bariátrica! Contudo, vale lembrar que apenas um profissional especializado poderá indicar o melhor tratamento para você!

Agende sua consulta e saiba mais sobre os benefícios da Tizerpatida para o emagrecimento!

Dr. José Paulo Resende

Médico com foco em emagrecimento e performance esportiva

CRM-GO 23.431

WhatsApp: (62) 99115-0502

Endereço: Av. 136, N° 761, Edifício Nasa Business Style, Sala B14, Goiânia, Go.