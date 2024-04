Sinais de flacidez que pode ficar cada vez mais evidente!

Com o passar dos anos, é comum ter um aumento na flacidez em diversas partes do corpo, incluindo no glúteo.

Apesar de ser algo comum, pertinente ao processo de envelhecimento e, também, genética, não significa que não é possível tomar medidas para reverter a situação e manter o bumbum mais bonito.

Um dos primeiros sinais do aumento da flacidez no bumbum, é o crescimento da extensão da dobrinha abaixo do bumbum. Quanto mais ela se estende em direção às laterais, mais acentuada a flacidez está ficando.

Outros sinais incluem:

Perda de elasticidade da pele;

Redução do tônus muscular;

Alterações na aparência ao movimentar-se;

Aumento da aspereza e rugosidade na pele.

Tratamentos como a remodelação glútea com ácido hialurônico pode ajudar a recuperar a aparência saudável do bumbum, diminuindo a flacidez.

