Serviços Médicos Gratuitos Disponíveis para Beneficiários do Ipasgo Saúde

Os beneficiários do Ipasgo Saúde terão acesso gratuito a uma gama de serviços médicos, incluindo bioimpedância, oximetria, limpeza de pele, teste de glicemia e aferição de pressão arterial. Esses serviços estarão disponíveis nesta quinta-feira (18/04) e na sexta-feira (19/04), das 09 às 16 horas, em postos temporários instalados em 12 cidades do estado de Goiás, incluindo Goiânia, Anápolis, Jataí, Catalão, Itumbiara, Rio Verde, Caldas Novas, Goianésia, Morrinhos, Aparecida de Goiânia, Formosa e Luziânia.

A iniciativa visa atender mais de 4 mil beneficiários do plano que assiste os servidores públicos do estado de Goiás. Este evento faz parte da agenda de celebração do primeiro ano do novo regime jurídico da instituição, que, em 20 de abril de 2023, deixou de ser uma autarquia e se tornou um Serviço Social Autônomo (SSA), uma forma de colaboração sem fins lucrativos entre o Poder Executivo e uma organização da sociedade civil.

“Este é mais um exemplo dos nossos esforços contínuos para oferecer um serviço cada vez melhor àqueles que dedicam suas vidas ao serviço público em Goiás”, avalia o presidente do Ipasgo Saúde, José Orlando Ribeiro Cardoso.

Ele destaca que o novo modelo organizacional tem como foco o equilíbrio financeiro, a produtividade, uma gestão transparente, o cliente e parcerias com benefícios mútuos. “Nossos beneficiários perceberão cada vez mais os efeitos positivos dessa mudança”, afirma o presidente.

Desde que se tornou um Serviço Social Autônomo, o Ipasgo Saúde contratualizou com 493 novos prestadores, ampliou em mais de 700% a rede credenciada para atendimento a beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), passou a ofertar aos beneficiários a possibilidade de realizar exames em casa e oferecer descontos de até 70% em medicamentos adquiridos em redes de farmácias parceiras.

A instituição também expandiu o programa de Atenção Primária à Saúde (APS), passou a aceitar pagamentos via PIX, a permitir que os boletos bancários possam ser liquidados em qualquer rede bancária e a contratar colaboradores por meio de processos seletivos simplificados.

“Estes são apenas alguns dos muitos avanços que obtivemos em pouco tempo, e há muitos outros em curso, que em breve serão anunciados. Nosso objetivo é garantir aos beneficiários do Ipasgo Saúde um atendimento excepcional e serviços de última geração”, assegura José Orlando.

Serviço:

Locais de Atendimento:

Goiânia: Central de Multiatendimento, Avenida 1° Radial, n° 586, Setor Pedro Ludovico

Anápolis: Avenida São Francisco de Assis, n° 890, Bairro Jundiaí

Jataí: Rua Zeca Lopes, n° 992, Centro

Catalão: Avenida Mário Cerqueira Neto, n° 133, Bairro São João

Itumbiara: Avenida Brasília, n° 128, Centro

Caldas Novas: Rua São José, Qd. 7, Lt. 08, Setor Oeste

Goianésia: Rua 31 Sul, n° 423, Centro

Morrinhos: Avenida Couto de Magalhães, n° 489, Centro

Rio Verde: Rua Nivaldo Ribeiro, n° 394, Centro

Aparecida de Goiânia: Avenida Independência, n° 03, sala 02, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa

Formosa: Rua 03 de Outubro, n° 938, lojas 01 e 02, Setor Central

Luziânia: Avenida Inácio Neto, n° 100, sala 404, Lake Businesses