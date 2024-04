AGR aprova novas rotas de ônibus para conectar Cavalcante a Goiânia

Follow on X

Após análise criteriosa, a Agência Goiana de Regulação (AGR) deu o aval ao pedido da empresa Real Expresso Ltda. para estabelecer duas rotas ligando a cidade de Cavalcante à capital, Goiânia. A empresa demonstrou conformidade com as diretrizes delineadas no Chamamento Público nº 4/2023 da AGR, obtendo autorização para oferecer os serviços, há muito solicitados pela comunidade local.

As duas rotas planejadas seguirão itinerários distintos: uma via Anápolis e Niquelândia, enquanto a outra passará por Anápolis e Alexânia. O presidente da agência, Wagner Oliveira Gomes, enfatizou que ao aprovar essas novas rotas, a AGR atende a uma demanda essencial, resgatando um serviço que estava ausente para a população.

“Esta é uma solicitação antiga da cidade de Cavalcante, um importante destino turístico. Essas rotas têm o propósito não apenas de servir a própria cidade, mas também de conectar outras localidades de destaque, como a rota de Niquelândia, que inclui a região turística de São Jorge e Alto Paraíso”, destacou.

O prefeito Vilmar Kalunga, em suas várias visitas à sede da agência em Goiânia, expressou o anseio da comunidade por essas rotas, que conectam Cavalcante a outras cidades da região e à capital.

“É um anseio de nossa comunidade ter essa conexão direta entre Cavalcante e Goiânia. Inicialmente, encaramos essa batalha com pouca esperança, mas graças ao incansável esforço da equipe da AGR, esse desejo agora se torna uma realidade”, afirmou o prefeito, ao receber a notícia da aprovação das rotas pelo Conselho Regulador da AGR.