Relação entre Diabetes e Função erétil

A disfunção erétil (DE) pode ser manifestada de 5 a 10 anos antes em homens com diabetes. Isso porque o diabetes causa o estreitamento das artérias e diminui a circulação do sangue dificultando a ereção. Além disso, provoca neuropatia que dificultam a transmissão do sinal para desencadear as ereções, diminui os níveis de testosterona, hormônio importante em todas as fases do processo de ereção e favorece o acúmulo de radicais livres que causam lesão no tecido peniano, que dificulta a circulação sanguínea e pode provocar deformidades.

Desta forma, o diabetes atua em vários fatores causando uma disfunção erétil mais grave e mais precoce. A presença de outras condições crônicas em pacientes diabéticos aumenta o risco de piora no quadro de disfunção erétil. Além disso, diabéticos com início ou piora recente das ereções aumentam as chances de infarto do miocárdio, derrames e angina.

O tratamento da disfunção erétil somente é eficaz se for associado ao controle do diabetes. Para isso é necessário a adoção de uma dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos que atua positivamente em quase todos os complicadores do diabetes, além de reforçar a libido e melhorar a performance física durantes as relações sexuais.

Procure o urologista e esclareça suas dúvidas sobre disfunção erétil.

