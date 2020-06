Relação entre cirurgia bariátrica e cálculos renais

De acordo com um estudo publicado no Journal of Urology, uma das mais importantes revistas médicas de urologia, pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm quase duas vezes mais risco de ter cálculo renal.

Isso porque, a cirurgia de redução do estômago provoca alterações no metabolismo como o aumento de oxalato no organismo. A substância é responsável pela formação de cerca de 90% dos cálculos renais. Além disso, as cirurgias bariátricas promovem a diminuição da absorção de magnésio e de citrato, que auxiliam no processo de diluição do oxalato.

Portanto, paciente bariátricos devem manter o fluxo renal adequado ingerindo de 2,5 a 3 L de água por dia para prevenir o surgimento de cálculos. Além disso devem reduzir o consumo de sal (diminuir o consumo de produtos industrializados, em conserva e embutidos que são ricos em sódio); diminuir o consumo de proteínas de origem animal (carnes vermelhas, vísceras e miúdos). E consumir frutas cítricas (limão, laranja, melão e tangerina) que contém citratos, substância que auxilia a evitar a formação dos cálculos. Recomendações que valem para todos.

