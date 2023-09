Reforma Tributária: Daniel Vilela defende que nova legislação não pode ser barreira para estados em desenvolvimento

O vice-governador Daniel Vilela reafirmou que o texto da Reforma Tributária deve ser aperfeiçoado no Senado antes de ser aprovado em definitivo. “O projeto deve ser revisto em pontos estratégicos, principalmente para não ser uma barreira que prejudique o desenvolvimento dos estados produtores, como Goiás”, declarou ao citar que o setor produtivo goiano alcançou bons índices de crescimento e ampliou os investimentos no estado.

O trabalho que o governador Ronaldo Caiado tem feito junto ao Congresso e entidades representativas para que o texto da Reforma Tributária não prejudique o Estado, foi ressaltado por Daniel Vilela em evento que marcou a inauguração da nova sede da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), na noite da última segunda-feira (18/09). “Temos trabalhado e articulado em conjunto para que Goiás, e principalmente o setor produtivo, não sejam prejudicados”, afirmou. Segundo o vice-governador, a possibilidade de extinção dos incentivos fiscais vai criar uma barreira para o desenvolvimento do Estado.

O presidente da Adial e empresário goiano do ramo alimentício, José Garrote, endossa a importância da parceria com o poder público para o crescimento econômico. “Boas políticas públicas são essenciais para o desenvolvimento de empresas: incentivo fiscal significa desenvolvimento. Por causa disso, temos uma empresa que emprega mais de 8 mil pessoas e exporta para mais de 70 países”.

Cooperação

A inauguração da nova sede da Adial, que agora fica no 8º andar do Rizzo Plaza, no Setor Sul em Goiânia, também foi uma comemoração aos 28 anos de existência da associação. O evento reuniu empresários e políticos do Estado. “Essa é uma entidade consolidada no debate do desenvolvimento regional. Seus estudos e análises tem subsidiado as ações do Governo do Estado, para sermos cada vez mais efetivos e assertivos na indução de novos investimentos e avanços econômicos”, declarou Daniel Vilela ao parabenizar a entidade.