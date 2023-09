Cresm é referência estadual para tratamento de transtornos mentais

Siga no Twitter

O Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy (Cresm), antigo Credeq de Aparecida de Goiânia, é especializado no atendimento ambulatorial de pacientes com transtorno mental e internação para casos graves e de alta complexidade em dependência química. A unidade do Governo de Goiás faz parte da Rede de Atenção Psicossocial.

Como referência estadual, o Cresm recebe pacientes de todas as regiões do estado. “O hospital oferta tratamento para o público adulto e infantojuvenil para casos de transtorno mental. Estamos aqui para servir toda a população, ajudando centenas de famílias com um tratamento SUS e de qualidade”, explica o diretor técnico, Danilo Fiorotto.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) tem consolidado o papel do hospital na atenção em saúde mental. O corpo clínico é composto por médicos (psiquiatra, neuropediatra e clínico-geral), equipe multiprofissional (enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, odontólogo, farmacêuticos e musicoterapeutas). O Cresm ainda conta com equipe de psicoeducadores, que trabalham com o desenvolvimento de habilidades sociais, psicológicas e emocionais dos pacientes. Apenas o ambulatório da unidade já realizou mais de 160 mil procedimentos.

O Cresm reúne 108 leitos, dos quais 96 são para internação e 12 para desintoxicação. Na internação, os leitos são divididos em 72 masculinos adulto e 24 femininos. A unidade oferta ainda tratamento ambulatorial para o público infantojuvenil, ou seja, pacientes de até 17 anos de idade, com atendimento médico psiquiátrico, psicológico, neuropediatra, grupos terapêuticos e atendimento social.

Atendimento

O acesso aos serviços do Cresm é realizado por meio da Central de Regulação Estadual (CRE). O paciente deve ser avaliado por um médico em uma unidade básica de saúde ambulatorial, como Cais, ou em Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e solicitar um encaminhamento. Após esse passo, o nome do paciente deve ser inserido no sistema de regulação estadual para, em seguida, ser direcionado ao Cresm. Já os atendimentos de urgência podem ser solicitados por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pronto-socorro, hospitais gerais ou pelas secretarias municipais de saúde (SMSs).

Uma vez encaminhado, o paciente será avaliado pela equipe médica e multiprofissional da unidade. Após o diagnóstico, de acordo com os serviços ofertados, será então autorizado o tratamento na instituição, podendo ser ambulatorial ou internação. Mais informações pelos números (62) 3952-5500, ou (62) 3952-5501. Ou, ainda, pelo site www.cresm-go.org.br e e-mail [email protected].