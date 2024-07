Quando ficar atento aos resultados do exame de PSA?

Você sabe interpretar o resultado do exame PSA?

O PSA, sigla para Antígeno Prostático Específico, é uma proteína produzida pela próstata. Em homens saudáveis, ele é encontrado em pequenas quantidades no sangue, mas, quando aparece em níveis elevados, pode indicar a presença de algum problema prostático.

Confira a seguir quais informações essenciais sobre o que os resultados do exame podem indicar:

Valores entre 0 e 2,5 nanogramas por mililitro (ng/mL): esses valores são considerados normais e até mesmo números ligeiramente acima disso não costumam ser um indicativo de algum problema.

Aumento de mais de 0,75 ng/mL por ano: é normal que os valores aumentem um pouco, mas um crescimento maior que 0,75 ng/mL por ano pode indicar a presença de um tumor na próstata

Relação entre PSA livre e PSA total: se a relação for menor de 10%, é preciso investigar se há tumor, mas se for maior de 25%, pode significar um problema benigno.

Por fim, é importante lembrar que apenas o PSA não é o suficiente para assegurar o diagnóstico de câncer de próstata. Isso porque alguns casos de câncer de próstata não apresentam alteração no exame de PSA. Desta forma o ideal é a combinação do exame de PSA com exame de próstata que garante detectar cerca de 90% dos casos de câncer de próstata.

