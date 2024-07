É possível quebrar cálculos renais sem precisar de cirurgia?

Cálculos renais, popularmente conhecidos como pedras nos rins, são depósitos minerais que podem causar dor intensa, náuseas e dificuldades urinárias. Embora muitos casos possam ser tratados com maior ingestão de água e medicamentos, algumas situações exigem intervenções mais avançadas. A cirurgia endoscópica é uma dessas opções e oferece uma abordagem minimamente invasiva, especialmente quando os métodos convencionais não são eficazes.

Ela utiliza uma fibra óptica inserida através da uretra para acessar o local do cálculo. Um laser é então empregado para pulverizar as pedras em pequenos fragmentos, eliminados naturalmente pelo corpo. Este procedimento é conhecido como ureteroscopia com litotripsia a laser. Sua principal vantagem é a ausência de cortes, o que reduz significativamente o risco de complicações e acelera a recuperação do paciente. Além disso, permite alta hospitalar em até 24 horas, e os pacientes geralmente podem retornar às suas atividades normais rapidamente.

A escolha entre tratamento conservador e cirurgia depende de vários fatores, como o tamanho e a localização do cálculo, a intensidade dos sintomas e a presença de complicações como infecções ou obstrução das vias urinárias. Para prevenir a formação de novos cálculos, recomenda-se uma dieta equilibrada, ingestão adequada de água e acompanhamento médico regular.

