Quais são os transtornos mentais e comportamentais mais comuns no consultório?

Hoje, o transtorno mais comum que atendo no consultório é a ansiedade, representando quase 70% dos pacientes. Além disso, também trato muitos casos de depressão. Muitas vezes, ansiedade e depressão aparecem juntas, com ansiedade associada a sintomas de depressão e depressão com sintomas de ansiedade.

Outro transtorno significativo que recebo no consultório é o transtorno de personalidade com instabilidade emocional, conhecido como transtorno Borderline. Este transtorno geralmente começa na adolescência e é mais comum em mulheres, incluindo instabilidade emocional, alterações comportamentais, baixa autoestima, insegurança, alterações de humor e depressão. Em casos mais graves, pode levar à automutilação e a manchas roxas na pele devido à ansiedade.

O tratamento dos transtornos mentais é individualizado e, com um acompanhamento adequado e eficaz, conseguimos ótimos resultados.

