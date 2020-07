Qual é a importância do pré-natal?

O pré-natal é o acompanhamento da gestante e do bebê garantindo uma gestação e um parto saudáveis e sem nenhuma complicação. Geralmente é recomendado 6 consultas de pré-natal durante a gestação.

O acompanhamento além de auxiliar na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças e problemas que podem se agravar, também orienta a mulher sobre temas importantes referentes a maternidade como o cuidado da criança e fornece orientações essenciais sobre hábitos de vida durante a gestação.

O pré-natal permite a identificação de doenças que muitas vezes são silenciosas como a hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, anemias, sífilis, etc. Com o diagnóstico são propostas medidas de tratamento que evitam maior prejuízo à mulher, não só durante a gestação, mas por toda sua vida. Além disso, algumas doenças podem gerar o parto prematuro, malformações, sequelas e até o óbito fetal.

Agende seu exame de pré-natal na Clínica Gedda.

