Qual a diferença entre Senilidade e Senescência?

Senilidade e senescência são alterações relacionadas ao envelhecimento; no entanto, cada uma tem impactos diferentes sobre a saúde.

A senescência abrange as alterações fisiológicas, ou seja, naturais, que ocorrem no curso do envelhecimento. Não configuram doenças. Podemos citar o embranquecimento dos cabelos, o aparecimento de rugas e a perda da flexibilidade da pele, a redução da estatura, a redução da proporção de água corporal e da massa muscular etc.

A Senilidade é o processo de envelhecimento associado a diversas alterações decorrentes de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas, pulmonares, renais e neurológicas, bem como hábitos inadequados adquiridos ao longo da vida. A senilidade pode levar à incapacidade funcional em graus variados, insuficiência de órgãos e perda da qualidade de vida.

Velhice não é sinônimo de doença e a morte deve ser encarada como um desfecho natural inevitável. É possível que o manejo adequado das doenças e incapacidades e a prevenção de agravos permitam ao indivíduo senil um envelhecimento bem sucedido, com qualidade de vida e uma boa morte, com conforto e dignidade.

