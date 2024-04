Quais são os benefícios da cirurgia robótica no tratamento do câncer de rim?

A cirurgia robótica é uma técnica moderna e pouco invasiva que pode ser usada para o tratamento cirúrgico de diversas condições, incluindo o câncer de rim.

Essa técnica é uma evolução da cirurgia laparoscópica. Através de 3 a 5 pequenas incisões, com cerca de 0,5cm, são inseridas delicadas pinças e uma pequena câmera. Esses instrumentos cirúrgicos são acoplados a um robô, que é controlado completamente pelo cirurgião.

Através da câmera, que transmite imagens 3D amplificadas do local operado, o cirurgião comanda o robô, que reproduz os movimentos com as pinças cirúrgicas com grande precisão e estabilidade.

Portanto, o sistema robótico permite uma melhor visualização do local, assim como precisão e delicadeza dos movimentos, tornando a cirurgia mais eficiente e garantindo benefícios como:

Menor risco de sangramento;

Menor tempo de internação;

Menor risco de infecção

Menos dor no pós-operatório;

Cicatrizes menores;

Tempo de recuperação mais rápido.

Dr. Marco Túlio Cruvinel Urologista

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista em Goiânia;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.