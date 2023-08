Psiquiatria Goiânia – Você conhece os benefícios da psicoterapia?

A Psicoterapia é fundamental para o tratamento de transtornos mentais, mas, ao contrário do que muitos pensam, ela também é importante para pessoas que, não necessariamente, são afligidas por alguma doença psicológica, pois contribui com o autoconhecimento, com a construção de relações mais saudáveis e com a capacidade de lidar melhor com questões emocionais e traumas.

Assim, a Psicoterapia apresenta diversos benefícios, alguns dos principais, são:

Melhora nas habilidades sociais;

Aprimoramento da comunicação;

Estímulo ao autoconhecimento;

Aumento da autoestima e empoderamento;

Expansão do repertório emocional;

Melhora na capacidade de lidar com diversas emoções, inclusive as ruins;

Contribui com a superação de traumas e resolução de conflitos internos;

Impulsiona o desenvolvimento pessoal;

Ensina a respeitar as emoções e limites pessoais;

Previne de doenças como a depressão e ansiedade.

Portanto, considerando os 10 benefícios citados, fica claro que qualquer indivíduo pode obter vantagens realizando a Psicoterapia. Por isso, é importante disseminar a relevância desse tipo de atendimento e quebrar o estigma de que apenas pessoas com transtornos mentais precisam de terapia!

