Psiquiatria Goiânia – Transtorno afetivo bipolar: o que as pessoas não veem!

O transtorno afetivo bipolar é uma condição que atinge milhões de pessoas no mundo. No entanto, muito do que essas pessoas enfrentam não é visível aos olhos de quem está ao seu redor. O problema vai além das mudanças de humor rápidas.

A oscilação entre estados de mania e depressão pode ser bem desgastante, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Existe uma luta para encontrar um equilíbrio entre esses extremos, enquanto se tenta levar uma vida normal.

Além disso, a estigmatização pode dificultar a busca por ajuda e apoio adequados. Muitas vezes, quem sofre com a condição é mal compreendido e rotulado como “instável” ou “imprevisível”.

É fundamental que a sociedade se informe e crie uma consciência sobre o distúrbio, oferecendo apoio, compreensão e empatia. Ao reconhecermos que há muito mais do que aparenta nos olhos de alguém bipolar, podemos contribuir para uma convivência mais inclusiva e acolhedora.

Portanto, é essencial educarmos a nós mesmos e aos outros, a fim de quebrar preconceitos e proporcionar um ambiente mais favorável para aqueles que vivem com transtorno afetivo bipolar.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.