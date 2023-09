Psiquiatria Goiânia – Setembro Amarelo: precisamos falar sobre saúde mental!

O Setembro Amarelo nos lembra da urgência em quebrar o tabu sobre o assunto, considerando que milhões de pessoas no mundo lutam silenciosamente contra transtornos mentais e, muitas vezes, sem acesso a tratamento ou compreensão.

Prevenir é fundamental para reduzir o impacto dessas condições, conscientizando sobre os sinais precoces e promovendo ambientes que acolham conversas abertas. Além disso, é importante eliminarmos as barreiras que impedem o acesso ao tratamento, como o preconceito e a falta de recursos.

As estatísticas nos mostram uma triste realidade: anualmente são registrados 12 mil suicídios no Brasil e mais de 1 milhão no mundo! Mas você sabia que cerca de 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão? Por isso é importante a conscientização sobre os transtornos mentais e buscar ajuda profissional!

Vamos compartilhar histórias, oferecer apoio e promover a empatia, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e compassiva.

Neste mês, temos a missão de quebrar as barreiras do silêncio, proporcionando um ambiente onde a saúde mental seja tratada com a mesma importância que a saúde física!

Cuide de você e das pessoas que você ama! Valorize a saúde metal!

Dra. Paula Kochhann

Psiquiatria e Psicoterapia

CRM-RS 46847 / CRM-RJ 5201043080

Agende sua consulta pelo Whatsapp: (21) 96637- 5454

Contato: (21) 4040-2472

Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto

Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto – Rua Visconde de Ouro Preto, Nº 5, 5º andar – Livance Botafogo – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ. Edifício CEO Corporate

Edifício CEO Corporate – Av. João Cabral de Mello Neto, Nº 850, 10ª Andar – Livance Barra da Tijuca – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

Consultório Tijuca

Rua Major Ávila, N° 207, 2º andar – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.