Hotelaria para Idosos Goiânia – Reconhecendo a beleza do envelhecimento

Envelhecer traz diversas mudanças, tanto emocionais quanto físicas. Nesse período, é preciso aceitar e abraçar essas transformações, reconhecendo a beleza do envelhecimento.

A beleza corporal é naturalmente almejada pelos seres humanos, mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não existe apenas na juventude. Na terceira idade, priorizar os cuidados com o corpo, com a saúde e com a aparência é fundamental, pois, nesse momento da vida, o autocuidado e a autoestima ajudam a evitar doenças mentais como a depressão.

Por isso, é fundamental adotar cuidados especiais com a pele, cabelos, estrutura física e alimentação, além de evitar hábitos pouco saudáveis, como o consumo de álcool e cigarros, que impactam na saúde física e na aparência.

Cultivar uma boa imagem não deve ser algo exclusivo da juventude, afinal, se sentir belo, é importante para o bem-estar.

O idoso deve se cuidar e reconhecer a beleza no envelhecimento.

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233