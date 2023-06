Psiquiatria Goiânia – Ortorexia Nervosa: do conceito ao diagnóstico

A Ortorexia Nervosa é um distúrbio alimentar relacionado à obsessão com a qualidade dos alimentos consumidos e com a maneira como são preparados. Ao contrário de outros transtornos, como a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, ela se concentra na qualidade dos alimentos.

Pessoas com esse problema podem se sentir ansiosas ou culpadas ao comer algo que consideram “impróprio” e desenvolvem comportamentos alimentares restritivos e compulsões.

Quais os sintomas da Ortorexia Nervosa?

Embora ainda não seja oficialmente reconhecido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o transtorno alimentar vem sendo discutido por profissionais da saúde mental, nutrição e psiquiatria.

Os principais sintomas incluem a recusa em comer alimentos considerados “impuros”, como carne, açúcar, glúten e alimentos processados; a preocupação excessiva com a qualidade dos alimentos, a ponto de evitar socializar-se em torno de alimentos que não estejam em conformidade com as suas regras alimentares; sentimento de culpa ou ansiedade ao sair da dieta.

Qual o tratamento para Ortorexia Nervosa?

É importante que as pessoas que apresentam sintomas de Ortorexia façam uma avaliação física e mental com um profissional de saúde. Geralmente, o tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar de profissionais, que inclui nutricionistas, psiquiatras, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

A terapia cognitivo-comportamental ajuda a pessoa a identificar e modificar pensamentos distorcidos sobre alimentos e alimentação. Enquanto a terapia nutricional estimula os hábitos saudáveis ​​e equilibrados com uma abordagem individualizada para deficiências nutricionais ou outras complicações.

Já conhecia a Ortorexia Nervosa? Caso conheça alguém com os sintomas parecidos, procure ajuda do psiquiatra.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Tratamento de psiquiatria em Goiânia, Melhor psiquiatra em Goiânia, Clínica de psiquiatria Goiânia, Psicoterapia em Goiânia, Psicoterapeuta em Goiânia, Tratamento de depressão em Goiânia, Tratamento de ansiedade em Goiânia, Tratamento de transtornos de humor em Goiânia, Tratamento de Esquizofrenias em Goiânia, Tratamento de dependência química em Goiânia, Tratamento de alcoolismo em Goiânia, Tratamento de obesidade em Goiânia, Tratamento de bulimia em Goiânia, Tratamento de anorexia em Goiânia, Tratamento de insônias em Goiânia, tratamento de TDAH em Goiânia, Tratamento de síndrome do pânico em Goiânia, tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em Goiânia, Tratamento de insônia Goiânia