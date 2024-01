Psiquiatria Goiânia – O “remédio” mais barato para ansiedade! O poder do NÃO!

Em um mundo movido pela constante busca por aceitação e produtividade, descobrimos que muitas vezes o remédio mais econômico para a ansiedade é uma palavra pequena, mas poderosa: “Não”.

Dizer não é uma forma valiosa de autocuidado. Ao estabelecer limites, você protege sua paz interior, preserva energia e concentra-se no que realmente importa. É uma afirmação do seu direito de escolher o que alinha com seus valores e bem-estar.

Pratique o não quando necessário, sem culpas. Essa simples negação pode ser um ato de amor-próprio, proporcionando espaço para respirar, refletir e recarregar. Permita-se abraçar o poder transformador do não e redescubra o equilíbrio emocional que merece!

Você pratica o “NÃO” na sua vida? Deixe nos comentários!

Dra. Paula Kochhann

Psiquiatria e Psicoterapia

CRM-RS 46847 / CRM-RJ 5201043080

Agende sua consulta pelo Whatsapp: (21) 96637- 5454

Contato: (21) 4040-2472

Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto

Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto – Rua Visconde de Ouro Preto, Nº 5, 5º andar – Livance Botafogo – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ. Edifício CEO Corporate

Edifício CEO Corporate – Av. João Cabral de Mello Neto, Nº 850, 10ª Andar – Livance Barra da Tijuca – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

Consultório Tijuca

Rua Major Ávila, N° 207, 2º andar – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.