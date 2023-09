Psiquiatria Goiânia – Crescente popularidade dos jogos de azar online: impacto na prevalência e tratamento do vício

Os jogos de azar são aqueles nos quais o resultado é fortemente influenciado por algum dispositivo de aleatoriedade. Por despertarem a adrenalina e sentimentos de prazer, esse tipo de jogo pode ser extremamente viciante, algo que é alvo de pesquisas e preocupações em todo o mundo. Estudos mostram que os jogos de azar afetam diferentes partes do cérebro, incluindo o pré-frontal vetromedial, associado com a tomada de decisão, e córtex frontal orbital, que ajuda no controle emocional.

Nos últimos anos, a indústria de jogos de azar teve um crescimento exponencial, muito em decorrência da criação de agências online que promovem esse tipo de jogo. Com a facilidade do acesso à internet e o crescimento de empresas no setor, atualmente, é possível garantir online a mesma experiência que se teria em casas físicas de apostas.

Assim, com o crescimento desse mercado, hoje é possível encontrar, com poucos cliques, diferentes opções, como jogos de cassino, apostas em jogos de esportes, raspadinhas e inúmeras outras modalidades.

Essa facilidade de acesso e a possibilidade de jogar a qualquer momento com um aparelho celular, notebook ou computador, causa um grande impacto negativo no tratamento do vício, contribuindo com a sua prevalência e dificultando a recuperação do paciente!

Busque ajuda de um psiquiatra!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.