Psiquiatria Goiânia – Como identificar a anorexia e quais os principais sinais?

Anorexia é um sério problema que afeta pessoas de todas as idades e gêneros, mas é mais comum em jovens mulheres e adolescentes que se veem presas a um desejo irreprimível de perder muito peso.

Caracterizada como um distúrbio alimentar, a anorexia causa uma preocupação exacerbada com a imagem, especificamente com o peso, levando a comportamentos anormais como a recusa em se alimentar e a prática excessiva de exercícios físicos, mesmo se o peso corporal já estiver abaixo do normal.

Isso acontece porque a Anorexia faz com que a pessoa veja seu próprio corpo de maneira distorcida e acima do peso, o que causa comportamentos de risco como passar dias em jejum e até mesmo o uso de medicamentos para emagrecer.

Vale ressaltar ainda que a anorexia é muito perigosa pois, com o passar do tempo e a ingestão insuficiente de nutrientes pode ser responsável por baixas na imunidade, convulsões e até mesmo arritmia cardíaca, com os números de fatalidade chegando a 15% dos casos.

Por isso, é essencial estar atento aos sintomas da anorexia para reconhecê-la o quanto antes e iniciar o tratamento:

Perda de peso excessiva;

Grande restrição na alimentação;

Perda de apetite;

Comportamentos obsessivo-compulsivos;

Sentimentos de depressão;

Ausência de menstruação em mulheres;

Prática exagerada de exercícios físicos;

Preocupação irracional com o valor calórico dos alimentos;

Recusa em comer na frente de outras pessoas.

Se os sinais forem identificados, é essencial uma consulta com profissionais de saúde para iniciar um tratamento multidisciplinar, que consiste na restauração do peso corporal, psicoterapia e aplicação de fármacos, se necessário.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite o site: https://danilodemelo.com.br

