Psiquiatria Goiânia – Como funciona o cérebro de uma pessoa com dislexia

O cérebro de uma pessoa com disléxica opera de maneira distinta em comparação com aquele de indivíduos sem essa condição. Na dislexia, surgem desafios específicos na compreensão da linguagem escrita, incluindo dificuldades na identificação e no processamento de letras, sílabas e palavras.

Estudos de neuroimagem evidenciam diferenças na atividade cerebral e na organização estrutural em áreas relacionadas à linguagem e à leitura em pessoas com dislexia. Por exemplo, o córtex cerebral, responsável pelo processamento linguístico, pode exibir padrões de ativação distintos durante a leitura.

Além disso, há indícios de disparidades na conectividade entre as regiões cerebrais envolvidas na linguagem, o que pode contribuir para as dificuldades específicas encontradas por indivíduos com dislexia na leitura e na escrita. A compreensão dessas diferenças pode orientar o desenvolvimento de estratégias de ensino e suporte mais eficazes.

